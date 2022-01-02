مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية صوب السعودية

07:55 م الأحد 02 يناير 2022
مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية صوب السعودية

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

أدانت مصر اليوم الأحد، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان مساء الأحد، أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأعربت مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

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