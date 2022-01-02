شخص مجهول يدخل إلى كوريا الشمالية عبر الحدود الجنوبية

11:22 ص الأحد 02 يناير 2022
شخص مجهول يدخل إلى كوريا الشمالية عبر الحدود الجنوبية

مركز مراقبة كوري شمالي كما يرى من كوريا الجنوبية

سيول- (أ ف ب):

ذكر الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أن شخصا مجهولا دخل إلى كوريا الشمالية برا من الجنوب في يوم رأس السنة، في حادثة عبور نادرة جدا للحدود التي تخضع لإجراءات مراقبة صارمة بين البلدين منذ 1953.

وقالت لجنة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن معدات مراقبة رصدت هذا الشخص السبت في "المنطقة المنزوعة السلاح" التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية في الساعة 21,20 بالتوقيت المحلي.

واضاف البيان "تم تأكيد أن الشخص عبر الخط العسكري الفاصل شمالا".

وقال مسؤول في اللجنة إنه لم تعرف هوية هذا الشخص بعد، موضحا أن السلطات الكورية الجنوبية وجهت رسالة إلى كوريا الشمالية بشأن الحادثة.

وأطلق الجيش عملية بحث لم تفض إلى نتيجة، حسب البيان الذي أوضح أنه لم يرصد أي نشاط غير عادي من جانب الجيش الكوري الشمالي.

وأدت سنوات من القمع والفقر في كوريا الشمالية إلى فرار أكثر من ثلاثين ألف شخص إلى الجنوب في العقود التي أعقبت الحرب الكورية (1950-1953). لكن حوادث عبور الحدود في الاتجاه الآخر نادرة جدا.

في 2020، أطلقت قوات كورية شمالية النار على مسؤول كوري جنوبي في قطاع الصيد وأحرقت جثته لأنه عبر الحدود البحرية بشكل غير قانوني حسب بيونجيانج.

ويتوجه معظم الكوريين الشماليين الذين يفرون، إلى الصين أولا قبل أن ينتقلوا إلى الجنوب مرورا بدولة أخرى عادة.

وتجرأ قلة منهم فقط على عبور المنطقة الفاصلة المليئة بالألغام والأسلاك الشائكة والتي تشهد وجودا عسكريا هائلا على جانبيها.

هذا المحتوى من

AFP
الجيش الكوري الجنوبي الحدود الجنوبية كوريا الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا