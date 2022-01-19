سفير مصر بلبنان يؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين

لبنان - (أ ش أ)

أكد الدكتور ياسر علوي سفير مصر بلبنان، على العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين والتي تؤكد على وقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان العزيز.

جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء، للبطريرك الماروني بلبنان بشارة بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي.

وأعرب علوي عن ارتياح كبير لعودة الحكومة اللبنانية إلى عقد جلسات تعالج فيها عددا من المشاكل التي يعاني منها لبنان.

واعتبر السفير أن إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها المحدد خطوة أساسية على طريق نهوض الدولة.