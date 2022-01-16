ثوران هائل لبركان يغطي تونجا بالرماد ويقطع خطوط الاتصالات

ولنجتون - (د ب أ):

ظلت الاتصالات محدودة بمملكة تونجا جنوبي المحيط الهادئ اليوم الأحد بعد ثوران بركان تحت الماء.

وأدى الثوران الهائل لبركان هونجا تونجا هونجا هاباي مساء السبت إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" وغطى تونجا بالغبار البركاني، وفقا لما قالته رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن.

وتابعت أردرن أن ثوران البركان أدى إلى " قطع خطوط الاتصالات، ولكن حتى الوقت الراهن ليس هناك أي تقارير رسمية بشأن حدوث إصابات أو وفيات.

وأضافت أن الاتصالات لا تزال"محدودة جدا" في ظل تأثر الكابلات تحت المياه، بسبب انقطاع الكهرباء على الأرجح. وتعمل السلطات بشكل عاجل لاستعادة الاتصالات، وفقا لأردرن. وتشير تقارير إلى أن الهواتف المحمولة المحلية تعمل.

وقالت أردرن " حتى هذه اللحظة نتلقى بشكل رئيسي المعلومات من مفوضيتنا العليا... وللأسف من خارج الجزر ليس لدينا الكثير من المعلومات".

وأطلعت السلطات في تونجا أردرن على أن موجات المد العاتية /تسونامي/ "أثرت بشكل كبير" عل الجانب الشمالي من العاصمة "نوكو ألوفا"، وانجرفت القوارب والصخور إلى الشاطئ كما تضررت مباني.

وقالت أردرن إن قوات الدفاع النيوزيلندية سترسل طائرة مراقبة يوم الاثنين إذا كانت الظروف مهيأة لذلك في المنطقة.

وقالت "للأسف إنه حتى هذه اللحظة الوضع غير مناسب للطائرات لتحلق هناك".

وتابعت أردرن أنه تم رصد الرماد على ارتفاع 63 ألف قدم، ما يجعل الوضع غير آمن للطيران.

كما وضعت سفينة بحرية رهن الاستعداد للمساعدة عند الضرورة.

وقال وزير الدفاع المدني النيوزيلندي بيني هينار إنه من غير المعروف حتى الأن ما الذي حدث تحت الماء.

وربما تستطيع سفينة مسح بحري نيوزيلندية التوجه إلى تونجا.

وتابع" أفرادنا على استعداد للإنتشار. نحن فقط نريد أن نطمأن أنهم جاهزون بالفعل بما يحتاجه المواطنون في تونجا".

وقالت أردرن إن الأولوية حاليا هي توفير إمدادات المياه لتونجا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في فيجي إن الرماد يتساقط على مناطق في البلاد، والتي تقع على بعد حوالي 600 كيلومتر من البركان.

ونصحت السكان بتأمين احتياجاتهم من المياه والبقاء داخل منازلهم واستخدام الكمامات حال خروجهم من المنازل.

وصدرت تقارير بشأن موجات تسونامي في أماكن متفرقة من العالم، وفي نيوزيلندا غرق عدد من القوارب في ميناء بإقليم نورثلاند، شمالي نيوزيلندا، بسبب موجات تسونامي الناتجة عن الثوران التي بلغ أرتفاعها 3ر1 متر.

كما حدثت فيضانات في سانتا كروز بولاية كاليفورنيا الأمريكية والتي نسبت إلى ثوران البركان. وسجلت اليابان موجات تسونامي بلغ ارتفاعها 2ر1 متر في مدينة "أمامي"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية ‏في المملكة المتحدة إن الضغط الناجم عن الثوران تم رصده في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بريطانيا على بعد حوالي 16 ألف كيلومتر.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا يوم السبت أنه تم رصد موجات مد عاتية ارتفاعها 2ر1 متر في مدينة "نوكو ألوفا"، عاصمة تونجا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في بيان عن قلقه العميق من التقارير بشأن تأثير تسونامي والرماد على تونجا وأن مكاتب الأمم المتحدة في المحيط الهادئ تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لتقديم الدعم.