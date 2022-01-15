مسلح يحتجز رهائن في ولاية تكساس الأمريكية.. وقوات خاصة تتدخل

09:54 م السبت 15 يناير 2022
مسلح يحتجز رهائن في ولاية تكساس الأمريكية.. وقوات خاصة تتدخل

الشرطة الأمريكية

وكالات:

احتجز مسلح عددا من الرهائن داخل كنس يهودي في حي كوليفيل، في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إخلاء السكان من حي كوليفيل، بينما تعمل قوات خاصة أمريكية على التعامل مع الحادث.

وغرد قسم شرطة كوليفيل عن الحادث، مؤكدا أن "قوات خاصة تتعامل مع حادث بالقرب من مجمع 6100 من طريق بليزانت ران، بالقرب من طريق تينكر والطريق السريع 26. وأكد ضابط في الموقع أن الوضع كان احتجاز رهائن، ولكن لم يتم تأكيد المزيد من المعلومات من قبل المسؤولين".

الشرطة الأمريكية ولاية تكساس الأمريكية حي كوليفيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس أمم أفريقيا..صلاح يقود منتخب مصر لفوز بشق الأنفس على غينيا بيساو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا