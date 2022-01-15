اليمن: قوات موالية للحكومة تعلن تحرير 9 قرى في مأرب

07:47 م السبت 15 يناير 2022
اليمن: قوات موالية للحكومة تعلن تحرير 9 قرى في مأرب

علم اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من الإمارات ، اليوم السبت، تحرير تسع قرى من قبضة جماعة أنصار الله الحوثية في محافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وذكرت ألوية العمالقة في بيان صحفي أنها حررت تسع قرى في مديرية حريب بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن السيطرة على القرى جاء بعد معارك عنيفة خاضتها قوات العمالقة الجنوبية ضد الحوثيين.

وتحدث البيان بأن "الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقط مئات القتلى والجرحى في صفوفها، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وكانت قوات ألوية العمالقة قد أعلنت الثلاثاء الماضي تحرير مساحات واسعة من مديرية حريب نفسها.

يأتي هذا التقدم في محافظة مأرب، بعد أن استطاعت هذه القوات تحرير مناطق مهمة في محافظة شبوة النفطية.

اليمن قوات ألوية العمالقة الحكومة اليمنية

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