لبنان ينفي إطلاق رصاص على طائرة يونانية بمطار الحريري

بيروت - (د ب أ)

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه، أن تقريراً فنياً من الجهات المعنية في مطار رفيق الحريري الدولي أكّد عدم تعرض طائرة يونانية لإطلاق رصاص.

وقال المكتب الإعلامي للوزير حميه، في بيان اليوم السبت، رداً على ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية عن تعرض طائرات لرصاصات، إحداها أدت إلى ثقب تحت قمرة القيادة لطائرة يونانية، إنه "حرصاً على الشفافية وعدم التسرع في النفي أو التأكيد، انتظرنا التقرير الفني من الجهات المعنية في المطار، والذي أكد عدم تعرض الطائرة المذكورة لأي رصاص".

وأضاف البيان: "ولزيادة التأكيد، راسلنا جهات متخصصة في أمريكا وجزمت، كما ورد في تقريرها المرسل اليوم، أنه ليس هناك أي رصاصة في إحداث الثقب المذكور".

وتابع البيان "بالنسبة إلى الطائرة القطرية وما أثاره هؤلاء عن تعرضها لحادث، تبين أن هناك قطعة معدنية علقت بإحدى إطاراتها، من دون أن يتسبب ذلك بأي مخاطر تذكر، وهذا قد يحصل في كل مطارات العالم".

وأشار البيان إلى أن "تفعيل المرافق العامة للنهوض بلبنان لا يكون بهذا الشكل"، معتبرا أن "هناك الكثير من الاستخفاف بسمعة لبنان، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى تفعيل مرافقه".

ونوه البيان "إلى بعض السياسيين والإعلاميين والذين يصطادون بالماء العكر، ليس مطار رفيق الحريرى الدولي المكان الصحيح لتصفية الحسابات السياسية، وليس هكذا ننهض بلبنان، عبر التصويب على مرافقه التي نسعى، وباللحم الحي لتفعيلها، وزيادة إيراداتها، بغية المساهمة في تحصين القرار السيادي للبنان".

وكانت وسائل إعلام محلية قد تناولت خبراً مفاده أن خرقاً أمنياً حصل في مطار بيروت الدولي بعد إصابة طائرتين مدنيّتين برصاص طائش الأسبوع الماضي.