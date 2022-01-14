استقالة معظم مستشاري الحكومة البولندية المعنيين بكورونا

09:03 م الجمعة 14 يناير 2022
استقالة معظم مستشاري الحكومة البولندية المعنيين بكورونا

بولندا

وارسو - (د ب أ):

أدت سياسات الحكومة البولندية إلى تمرد مفتوح في هيئتها الاستشارية الطبية.

واستقال 13 من أصل 17 عضوا بالمجلس الطبي اليوم الجمعة احتجاجا على تنامي تأثير نفوذ معارضي التطعيم.

وبرر الخبراء قرارهم في خطاب لرئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي بقولهم إن توصياتهم " منعدمة التأثير".

وأوضح الخطاب: "لاحظنا أن هناك تساهلا متزايدا مع المجموعات التي تنكر خطر كوفيد- 19 وأهمية التطعيم لمكافحة الجائحة".

ووقع على الخطاب علماء فيروسات وأوبئة بارزون وخبراء في الرعاية المركزة.

وأشاروا صراحة إلى أسلوب أعضاء بالحكومة ومسؤولين بارزين. ولم يحجم عن الانضمام إليهم سوى أربع أعضاء من المجلس في الاستقالة.

ولطالما اتهمت المعارضة حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ بتجنب إجراءات جذرية في ظل معدل تطعيم منخفض نسبيا حتى لا تبعد مناهضين للتطعيم بين صفوفها.

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