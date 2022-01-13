العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بتعيينات بالديوان الملكي ومناصب عليا

09:28 م الخميس 13 يناير 2022
العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بتعيينات بالديوان الملكي ومناصب عليا

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وكالات:

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بإعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، على أن يتولى المنصب الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، مع استمراره في مهامه الحالية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر الأمر الملكي بـ"تعيين محمد بن فيصل بن جابر أبوساق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير".

كما صدر الأمر الملكي بتعيين صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، ومنير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي، أيضا بتعيين عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائبا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

سلمان بن عبد العزيز السعودية الديوان الملكي

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