"الرئاسي الليبي" يبدي استعدادًا لإصدار مرسوم للانتخابات وفق تطلعات الليبيين

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، استعداده لدعم جهود إجراء الانتخابات "بكل السبل"، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي ضمن صلاحياته "وفقًا لتطلعات ورغبة الليبيين والليبيات".

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، في اللقاء الذي بحث العلاقات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في عديد الملفات، خاصة الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، والانتخابات، والتعاون الأمني، وعدد من القضايا الاقتصادية المشتركة.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي - فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أن بوريل أشاد بجهود المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، واستمرار وقف إطلاق النار، والخطوات المنجزة في ملف المصالحة ، كما عبر عن استعداد المفوضية، للتعاون مع المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقديره لرؤية المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وما اتخذه من خطوات، تؤكد إيفاء المجلس بما تعهد به من احترام مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يعزز إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع وفي ظروف أفضل.