سفير باكستان: توجد فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وإسلام آباد

مصر - (أ ش أ)

أكد سفير باكستان في القاهرة ساجد بلال أنه توجد فرص كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وباكستان، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

جاء ذلك، في تصريح اليوم الأربعاء خلال ندوة بعنوان "مشاركة باكستان مع إفريقيا - قارة المستقبل"، احتفالا "بيوم الصداقة الباكستانية المصرية"، بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية ومجتمع الفكر واتحاد الغرف التجارية المصرية وعميد السلك الدبلوماسي في القاهرة.

واستعرض السفير خلال الندوة الخطوات المتخذة لتعزيز مشاركة باكستان مع إفريقيا، مؤكدا على التقدم المحرز في تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان ومصر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية.

كما أكد السفير تحول تركيز باكستان من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية، وشدد على أن باكستان الجديدة تقدم نفسها على أنها بوتقة تنصهر فيها المصالح العالمية الإيجابية من خلال توفير تواصل معزز وقواعد اقتصادية كاستراتيجية للتنمية.

من جانبها، سلطت سدرا حق، ملحق التجارة والاستثمار بالسفارة الباكستانية عن إمكانات التجارة والاستثمار لباكستان بالإضافة إلى المبادرات والإصلاحات التجارية الصديقة للاستثمار التي تقوم بها الحكومة الحالية.

كما تبادل المتحدثون وجهات النظر حول سياسة "إشراك إفريقيا" الباكستانية والعلاقات الثنائية بين باكستان ومصر مع التركيز بشكل خاص على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والمربحة للجانبين.

بدورها، رحبت السفيرة سها الجندى مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات والمجتمعات الأفريقية في كلمتها بالمبادرة التي جاءت في الوقت المناسب من السفارة لعقد ندوة حول إفريقيا ، حيث تستعد القارة لتوفير فرص للتعاون الاقتصادي والاستثمار.

وتم خلال الندوة عرض تسجيل لرسالة وزير خارجية باكستان شاه محمود قريش يستعرض فيها سياسة باكستان التى تهدف إلى الشراكة مع إفريقيا.