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اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني غدًا بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية

08:11 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني غدًا بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني غدًا بالقاهرة

مصر - (أ ش أ)

يعقد صباح غد الخميس بالقاهرة اجتماعا ثلاثيا يضم كلا من سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني.
ومن المنتظر ان يتناول اللقاء- الذى يجرى بقصر التحرير - تطورات القضية الفلسطينية.
كما يعقد وزير الخارجية - قبيل الاجتماع الثلاثى- جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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مصر الأردن فلسطين اجتماع ثلاثي

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