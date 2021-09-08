الرئيس الأفغاني السابق: أبدي استعدادي الكامل للتحقيق في ذمتي المالية

الإمارات - (أ ش أ)

نفى الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، اليوم الأربعاء، صحة الاتهامات الموجهة له بتهريب ملايين الدولارات بعد مغادرته البلاد الشهر الماضي قبيل سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدًا استعداده للخضوع لتدقيق مالي لتأكيد براءة ذمته المالية.

وقال غني - في بيان نشره اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن مزاعم تهريبه الملايين من الدولارات من أموال الشعب الأفغاني "هي قطعًا خاطئة ولا أساس لها".

وأكد غني أنه سبق وأن أعلن وزوجته عن ممتلكاتهما، موضحًا أن الأخيرة سجلت ما ورثته عن عائلتها في وطنها الأصلي لبنان.

ورحب بإجراء "تدقيق رسمي أو تحقيق مالي تحت رعاية الأمم المتحدة أو أي جهة مستقلة وملائمة لتأكيد صدقه".

كما قدم غني للشعب الأفغاني "عميق أسفه على انتهاء صفحة ولايته بشكل مأساوي مثل سابقيه من دون تحقيق الأمن والازدهار، وعدم تحقيق نهاية مختلفة".