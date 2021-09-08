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فتح: ما تقوم به إسرائيل ضد الأسرى جريمة حرب تستدعي تدخلاً دوليًا

07:52 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
فتح: ما تقوم به إسرائيل ضد الأسرى جريمة حرب تستدعي تدخلاً دوليًا

سجون الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم الأربعاء ما يجري بحق المعتقلين من اقتحامات واعتداءات خاصة في سجني "جلبوع" و"النقب" الإسرائيليين جريمة حرب تستدعي تدخلا دوليا عاجلا.

ودعت "فتح"، في بيان صحفي، إلى هبة شعبية عاجلة في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مؤكدة أنها ستقف مع أفراد الشعب إلى جانب الأسرى، ولن تتركهم وحيدين في هذه المعركة.

وطالبت "فتح" منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية الحقوقية، بالتركيز على هذه الجريمة الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق الأسرى.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيين سجون اسرائيل حركة فتح

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