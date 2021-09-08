قبرص تؤكد حفاظها على التعاون الاستراتيجي مع مصر ودول أخرى

قبرص - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع القبرصي كونستانتينوس بيتريديس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحافظ على تعاون استراتيجي مع مصر والقوى الصديقة الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مشيرا إلى أن هدف قبرص هو أن تكون دعامة للاستقرار في كل من أوروبا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع.

وقال وزير الدفاع القبرصي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية - "إنه رغم وباء فيروس كورونا فقد بذلنا قصارى جهدنا خلال العام الماضي، وسنواصل التعاون مع مختلف الدول على المستوى الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف حول تدريبات عسكرية مقبلة، كما أنه سيتم إجراء تدريبات جديدة في كل من قبرص وكذلك في دول أخرى".

وأشار بيتريديس إلى أن الحكومة القبرصية تراقب جميع التطورات وتقيم جميع البيانات وتتخذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة.