الإمارات تدعم موريتانيا بـ 100 ألف جرعة من لقاحات "كورونا"

أبوظبي - (أ ش أ):

أرسلت دولة الإمارات طائرة إمدادات و مستلزمات طبية إلى موريتانيا تحتوي على 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" لدعمها في مكافحة واحتواء انتشار الفيروس، والمساهمة في تعزيز الحماية للطواقم الطبية و جميع فئات المجتمع الموريتاني الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس وصولا لمرحلة التعافي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الأربعاء/ بأن طائرة الإمدادات هذه تعد الخامسة من نوعها التي ترسلها دولة الإمارات إلى موريتانيا ، وتضم إلى جانب اللقاحات 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وأكد حمد غانم المهيري سفير الإمارات لدى موريتانيا، أن الإمارات وموريتانيا ترتبطان بعلاقات وتعاون واعد ومثمر في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أنه منذ أبريل 2020 أرسلت دولة الإمارات أربع طائرات إلى موريتانيا تحمل قرابة 35 طنا من المستلزمات الطبية واللقاحات.

يذكر أن دولة الإمارات أنشأت في يوليو الماضي مستشفى ميدانيا في نواكشوط "مستشفى محمد بن زايد" ، مجهزا بجميع المعدات الطبية والأدوية إلى جانب 200 سرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.