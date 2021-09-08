التايمز: رئيس وزراء بريطانيا يدرس عمل تعديل وزاري يشمل كبار المسؤولين

لندن - (أ ش أ):

كشفت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لإجراء تعديل وزاري كبير في مجلس وزرائه في شهر سبتمبر الجاري، وسط شائعات حول خفض رتب بعض كبار وزرائه.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن المحافظين الطموحين والمسؤولين المهنيين مقتنعون بأن التعديل الوزاري وشيك ، بل ومن الممكن أن يأتي في أقرب وقت غدًا بمنتصف أسبوع محوري لرئيس الوزراء ، قبل المؤتمر الوطني لحزب المحافظين في أكتوبر.

وبحسب وسائل الإعلام، يمكن أن يشمل التعديل الوزراء خفض رتب وزير الخارجية دومينيك راب ووزيرة الشؤون الداخلية بريتي باتيل ووزير التعليم جافين ويليامسون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جونسون تهرب مرارًا من الأسئلة حول التعديل الوزاري المزعوم القادم في مؤتمر صحفي مساء أمس.