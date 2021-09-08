الأردن: اجتماع آخر مع مصر ولبنان وسوريا لبحث مسألة نقل الطاقة إلى لبنان

وكالات:

أكدت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع مصر ولبنان وسوريا قريبا لبحث مسألة نقل الطاقة إلى لبنان.

وبدأت أعمال اجتماع وزراء النفط والطاقة في سوريا والأردن ومصر ولبنان في العاصمة الأردنية عمان.

ويضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس بسام طعمة ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدكتور ريمون غجر.