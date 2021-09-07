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قادة الانقلاب في غينيا يعدون بالإفراج عن مزيد من السجناء السياسيين

09:25 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
قادة الانقلاب في غينيا يعدون بالإفراج عن مزيد من السجناء السياسيين

انقلاب غينيا

كوناكري - (د ب أ)

أعلن قادة انقلاب عسكري في غينيا أنه سيتم الإفراج عن المزيد من السجناء السياسيين اليوم الثلاثاء بعد استيلائهم على السلطة أمس الأول الأحد.

وأطلق زعيم الانقلاب مامادي دومبويا سراح مجموعة من السياسيين أمس وتعهد بالإفراج عن آخرين ممن تم القبض عليهم في عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي.

وأعلن عن هذه الخطوة أحد أفراد القوات المسلحة التي تتولى الحكم بشكل مؤقت لحين تعيين وزراء جدد.

وتعرض الانقلاب لانتقادات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

يذكر أن غينيا هي إحدى أكبر موردي البوكسيت في العالم، وهو خام يستخدم في صناعة الألومنيوم. وتزود البلاد جميع أسواق البوكسيت الرئيسية، وتعتبر الصين واحدة من أكبر عملائها.

وتولى كوندي الرئاسة منذ عام 2010، عندما أجرت غينيا أول انتخابات ديمقراطية حرة منذ الاستقلال في عام 1958.

وفاز بولاية ثالثة عام 2020 بعد تعديل دستوري مثير للجدل. وسبقت الاقتراع أشهر من التوتر السياسي والاحتجاجات العنيفة.

ويرى منتقدون كوندي حاكما استبداديا بصورة متزايدة اتسمت فترة ولايته بانتهاكات حقوق الإنسان.

وتوجه دومبويا في موكب عسكري أمس الاثنين إلى سجن سيروتي المركزي في كوناكري ورتب إطلاق سراح أربعة من السياسيين المعارضين، حسبما أفاد صحفي محلي بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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