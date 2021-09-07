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روسيا ترحب بقرار السلطات الليبية إطلاق سراح الساعدي القذافي

08:46 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
روسيا ترحب بقرار السلطات الليبية إطلاق سراح الساعدي القذافي

وزارة الخارجية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء عن ترحيب موسكو بقرار السلطات الليبية إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وأكدت الخارجية الروسية - في بيان على موقعها الإلكتروني - ترحيبها بقرار المجلس الرئاسي الليبي، وأملها في أن يساعد إطلاق سراح نجل القذافي والمقربين منه، وكذلك إعادة دفن رفات الزعيم السابق، في أن يتغلب الليبيون على الأعباء المتراكمة على مدى سنوات من النزاع الداخلي، وأن يكون خطوة هامة على طريق المصالحة الليبية واستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت أمس الإثنين إطلاق سراح الساعدي القذافي من السجن، وكذلك سكرتير الزعيم الليبي السابق أحمد رمضان.

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وزارة الخارجية الروسية الساعدي القذافي السلطات الليبية معمر القذافي

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