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العاهل البحريني يشيد بالدور المهم للإدارة الأمريكية في ضمان أمن واستقرار المنطقة

06:58 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
العاهل البحريني يشيد بالدور المهم للإدارة الأمريكية في ضمان أمن واستقرار المنطقة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين - (أ ش أ)

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالدور المهم والفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم العالمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور البحرين حاليًا، حيث أكد الملك حمد اعتزازه بالعلاقات الثنائية مع أمريكا المبنية على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، معربًا عن حرص البحرين على مواصلة الإغاثة الإنسانية لأفغانستان وشعبها.

من جانبه، أشاد أوستن بالتعاون المشترك بين البلدين والحرص على تعزيزه والعمل معًا في العديد من المشاركات لدعم الأمن في المنطقة، مثمنًا استضافة البحرين للأسطول الخامس والذي يأتي في إطار تعاون البلدين في المجالات العسكرية، مما يعكس عمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين.

وتم - خلال اللقاء - بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني الإدارة الأمريكية

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