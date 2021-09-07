مظاهرات في كابول ضد تدخل باكستان في شؤون البلاد

كابول - (د ب أ)

خرج مئات الأفغان، وتحديدا النساء، إلى شوارع العاصمة كابول اليوم الثلاثاء مرددين هتافات تعارض تدخل باكستان في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في موقعين على الأقل بوسط المدينة، حيث طالب المشاركون باكستان بوقف التدخل في شؤون أفغانستان.

ويرى كثير من الأفغان، وبينهم مسؤولون سابقون، أن باكستان تدعم طالبان، وأنها ساعدتها في السيطرة على البلاد، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وفي أحد مقاطع الفيديو العديدة للاحتجاجات التي يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون المحلي، قالت إحدى المشاركات إنها وباقي المتظاهرين لا يسعون لتحقيق مكاسب شخصية، ولكنهم يدافعون عن بلدهم.

وتابعت "نحن هنا للدفاع عن دولتنا...إن باكستان بدأت غزوا مباشرا لأفغانستان ونتساءل لماذا يوجد رئيس مخابراتها هنا؟ ما هو هدفه؟

وزار رئيس الاستخبارات الباكستانية فايز حميد كابول يومي الأحد والاثنين، وعقد اجتماعات مع مسؤولي طالبان.

ووفقا لمراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، يرى كثير من المتظاهرين في كابول أن باكستان دعمت طالبان في القتال في ولاية بانشير، التي سيطرت طالبان عليها أمس بعد نحو أسبوع من القتال.

وفي الوقت ذاته، هتف العديد من المتظاهرين "الحرية" في تلميح على الأرجح لدعم أحمد مسعود، الذي قاد جبهة المقاومة الوطنية المسلحة في بانشير والذي اختبأ منذ سيطرة طالبان على الإقليم.

وكان قد دعا جميع الأفغان إلى انتفاضة وطنية في رسالة صوتية أمس الاثنين والتي نشرها بعد فترة وجيزة من تغريدة عبر تويتر تضمنت كلمة "حرية" فقط.

وكتب صحفي أجنبي على تويتر أن أعضاء طالبان سمحوا لمظاهرة تضمنت ما بين 300 إلى 500 شخص بالسير لعدة كيلومترات عبر شوارع كابول.

ولكن أعضاء طالبان الذين يحرسون ميدان زنبك أطلقوا النار في الهواء وضربوا المتظاهرين وخربوا سيارة كانت تقود المسيرة وحطموا كاميرات الصحفيين.

ووفقا لموقع محطة "طلوع نيوز" الأفغانية فإن طالبان قد احتجزت لفترة وجيزة صحفييها والمصورين وصادرت الكاميرات التي كانت تُستخدم لتغطية الاحتجاج.

وزعم بعض الصحفيين أنهم تعرضوا للإهانة والضرب على أيدي المسلحين.

كما احتجز المسلحون مجموعة من النساء داخل ساحة لانتظار السيارات لمنعهن من الانضمام للمظاهرات، وضربوا العديد من المتظاهرين، بحسب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا يمكن التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل.

وبدأت الاحتجاجات في عدد من الولايات الأفغانية بعد ساعات من إعلان الزعيم المناهض لطالبان أحمد مسعود انتفاضة عامة يوم الاثنين.

كما شهدت ولايات بلخ وهرات وجور وبروان احتجاجات هي الأخرى بالإضافة إلى كابول.

وقال عضو سابق في البرلمان في ولاية بلخ الشمالية إن احتجاجا مماثلا جرى أيضا ضد باكستان في وقت متأخر من مساء أمس في مزار الشريف.

وقال حسن حكيمي ناشط المجتمع المدني من ولاية جور غربي البلاد إن طالبان لم تسمح للصحفيين بتغطية احتجاج في مدينة فيروز كوه عاصمة الولاية.