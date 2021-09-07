شكري ونظيره البوروندى يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البو وندى ألبرت شينجيرو عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران، الثلاثاء، في ختام جلسة المباحثات التي جرت بمقر وزارة الخارجية.

ورحب وزير الخارجية بنظيره البوروندى الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة لعقد مباحثات ثنائية وأيضا المشاركة فى منتدى التنمية الذى يعقد غدا، وقال إن مصر تعتز بعلاقاتها ببوروندي، مشيرا إلى التوافق في الرؤى بين البلدين بتحقيق الاستقرار والعمل المشترك والارتقاء بمستوى التنمية.

وأوضح شكري أن مواقف بوروندي كانت دائما داعمة لمصر ومتفهمة للقضايا الجوهرية التي تمس الأمن القومي المصري، وذكر أننا نثمن قوة الدفع التي تولدت مع زيارة الرئيس البو وندى إيفارست ندايشيمى إلى القاهرة في مارس الماضي، حيث عقد مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن مباحثاته مع نظيره البو وندى تناولت كافة أبعاد العلاقات بين البلدين وكيفية تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين.

وأشار شكري إلى أننا نسعى دائما لتوسيع نطاق التعاون واستكشاف مجالات جديدة سواء فى القطاع العام أو الخاص، معلنا أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال يضم رجال أعمال من الجانبين لدفع العلاقات الاقتصادية.

وقال إن علينا أن نبذل المزيد من الجهد في إطار العلاقات الوثيقة لتوسيع رقعة التعاون فيما بيننا، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع بوروندي.

وأكد شكري أن البلدين يسعيان دائما لدفع التعاون فيما بينهما، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري أبدى خلال السنوات الماضية اهتماما بالتوجه للاستثمار للاستفادة وإفادة الشعب البوروندي، لاسيما في قطاعات التشييد والبناء والرعاية الصحية.

من جانبه، وجه وزير خارجية بوروندي الشكر للحكومة والشعب المصري على توجيه الدعوة الكريمة للمشاركة في منتدى التعاون الدولي الذي تنطلق أعماله غدا.

وقال إن مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكري تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، فمصر وبوروندي ترتبطان بعلاقات وثيقة وتم تعزيزها خلال زيارة رئيس بوروندي في مارس الماضي إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وأعلن وزير خارجية بوروندي، تشكيل لجان مشتركة من أجل تفعيل هذه الاتفاقيات، خاصة وأن بوروندي دولة بكر فيما يخص الاستثمار، داعيا رجال الأعمال المصريين إلى القدوم لبلاده وإقامة المشروعات والاستثمارات الآن حيث تنعم البلاد بالأمن والاستقرار فضلا عن الاستفادة بالمميزات التي تقدم للمستثمرين الأجانب.