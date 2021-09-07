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سوريا تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع تركيا في قضايا أمنية

02:10 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
سوريا تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع تركيا في قضايا أمنية

سوريا

دمشق- (د ب أ):

نفت سوريا، الثلاثاء، بشكل قاطع، وجود أي نوع من التواصل أو المفاوضات مع تركيا، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، قوله: "تعقيباً على تصريحات وزير خارجية النظام التركي حول وجود مفاوضات مباشرة مع سورية في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب فإن الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر: "بات معروفاً للقاصي والداني بأن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويخالف بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في حديث لأحدى القنوات التركية إن بلاده تتواصل مع سوريا حول القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب وإن المفاوضات اللازمة جارية على مستوى الخدمات الخاصة والاستخبارات.

سوريا مفاوضات تركيا قضايا أمنية

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