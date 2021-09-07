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العفو الدولية تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون ببلدهم

10:54 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
العفو الدولية تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون ببلدهم

اللاجئون السوريون

دمشق- (بي بي سي):

ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ"تعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب".

وناشدت المنظمة في تقرير جديد بعنوان "أنت ذاهب الى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" الى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

ووثقت المنظمة "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وقالت إن أجهزة الأمن "أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً (...) لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والاخفاء القسري".

ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصاً من المخفيين قسراً مجهولاً.

كما وثّقت "14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها".

ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحكومة السورية على التقرير.

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اللاجئون السوريون منظمة العفو الدولية دمشق قوات الأمن

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