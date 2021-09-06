إسرائيل تقصف موقعين لحماس في قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الإثنين موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية أغارت بعدة صواريخ على موقعي "القادسية" و"القدس" في خان يونس جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ ما أحدث أضرارا مادية دون إصابات.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الغارات جاءت ردا على إطلاق شبان من قطاع غزة اليوم عدة بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية ما أدى إلى اندلاع حرائق وإيقاع خسائر مادية.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة تنظيم احتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل وإطلاق بالونات حارقة للمطالبة بإنهاء ما تقول إنه التشديد الإسرائيلي لحصار القطاع وعرقلة إعادة إعماره.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيودا واسعة على الواردات وعمليات التصدير بحسب مصادر فلسطينية.