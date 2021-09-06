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مباحثات مصرية- بوروندية غدا بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

08:50 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
مباحثات مصرية- بوروندية غدا بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الثلاثاء، جلسة مباحثات مع ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويتناول اللقاء - الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية البوروندية المتميزة وسبل تعزيزها في المجالات شتى، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد شكري ونظيره البوروندي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

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سامح شكري وزارة الخارجية ألبرت شينجيرو بوروندي

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