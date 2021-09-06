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بالصور.. محافظ أسوان يشهد نهائي مسابقة "عباقرة المدارس" بقصر ثقافة السباعية

07:20 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
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أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، نهائي مسابقة عباقرة المدارس، بقصر ثقافة السباعية، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرتي الشباب والرياضة والثقافة.

المسابقة يجرى تنظيمها لأول مرة في إطار الأنشطة الصيفية، وذلك بهدف غرس قيم وأخلاق التنافس الشريف، وتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والإبداع الثقافي والفني والفكري والرياضية.

ووفق الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فقد شاركت بالمسابقة 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، بإجمالي 72 طالبًا وطالبة، وأقيم النهائي بين مدرستي السباعية بنين الابتدائية والسباعية الابتدائية الجديدة، وحصل على كأس عباقرة المدارس مدرسة السباعية الابتدائية الجديدة.​

مسابقة عباقرة المدارس أسوان أشرف عطية قصر ثقافة السباعية

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