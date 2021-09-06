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12 قتيلا جراء سقوط شاحنة من فوق جرف شرقي الصين

08:20 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
12 قتيلا جراء سقوط شاحنة من فوق جرف شرقي الصين

أرشيفية

بكين- (د ب أ):

لقي 12 شخصا مصرعهم إثر سقوط شاحنة من فوق جرف صخري شرقي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين عن السلطات المحلية في منطقة تايهو بمقاطعة آنهوي أن الشاحنة كانت تحمل على متنها 14 شخصا، وسقطت من جرف صخري أمس الأحد.

ولقي 11 شخصا حتفهم على الفور، بينما توفي آخر في وقت لاحق متأثرًا بجروح خطيرة.

وتم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة حاليا.

وما زال التحقيق جاريا لمعرفة سبب وقوع الحادث.​

حادث سقوط شاحنة الصين جرف صخري مقاطعة آنهوي

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