Masrawy logo white

الاتحاد الأفريقي يدين محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة في غينيا

11:42 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الاتحاد الأفريقي يدين محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة في غينيا

الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا - (أ ش أ):

دان الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أي استيلاء على السلطة بالقوة في غينيا؛ فيما دعا مسئولا الاتحاد الافريقي إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

ودعا المسئولان - في بيان الاتحاد الافريقي- مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للاجتماع بشكل عاجل لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.

هذا المحتوى من

الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي غينيا ألفا كوندي

الخبر التالى:

اعتقال الرئيس وتعطيل الدستور.. ماذا حدث في غينيا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا