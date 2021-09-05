الاتحاد الأفريقي يدين محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة في غينيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

دان الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أي استيلاء على السلطة بالقوة في غينيا؛ فيما دعا مسئولا الاتحاد الافريقي إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

ودعا المسئولان - في بيان الاتحاد الافريقي- مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للاجتماع بشكل عاجل لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.