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وزير المالية السعودى يبحث مع نظيره السوداني سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

11:41 م الأحد 05 سبتمبر 2021
وزير المالية السعودى يبحث مع نظيره السوداني سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

طشقند - الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان مع نظيره وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك اللقاء جاء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة طشقند بأوزباكستان.

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وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان السودان

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