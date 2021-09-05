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مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن سينجح في تمرير حزمة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار

09:34 م الأحد 05 سبتمبر 2021
مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن سينجح في تمرير حزمة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

عبر مستشار كبير بالبيت الأبيض عن ثقته في إمكانية إقناع عضو ديمقراطي مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي في نهاية المطاف لتأييد حزمة الرئيس جو بايدن للضرائب والإنفاق بقيمة 5ر3 تريليون دولار، بعد أن أثار اعتراضات عليها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية إن السناتور جوي مانشين، الذي طالب الأسبوع الماضي، بـ "فقرة استراتيجية" في أجندة بايدن الاقتصادية، يجب أن "يتم إقناعه" بالحجج القائلة إن الحزمة كما تنص "لا تضيف شيئا للدين".

وقال كلاين إننا "عملنا مع السناتور مانشين في كل خطوة من الطريق.. وسنعمل معا لإيجاد سبيل لتقديم حزمة يمكن تمريرها في مجلسي النواب الشيوخ، ويمكن أن يتم وضعها على مكتب الرئيس والتوقيع عليها كي تسري قانونا".

كان السناتور عن ويست فيرجينيا، حيث سيكون تصويته حاسما في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، كتب مقال رأي بصحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضي، بأن ارتفاع التضخم وتزايد الدين الوطني يستلزمان نهجا متأنيا وخطة أصغر "بشكل كبير" عن تلك التي اعتمدها قادة الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض.

واستبعد كبير موظفي البيت الأبيض فكرة أن تتعرض أجندة بايدن للهزيمة في الكونجرس هذا الخريف.

وقال إن "كل ما سمعته هو كيف أن هذه الحزمة في طريقها للزوال.. ومع ذلك، وبشكل مذهل، تستمر في تحقيق تقدم".

البيت الأبيض مجلس الشيوخ الأمريكي جو بايدن رون كلاين

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