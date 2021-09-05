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مقتل متحدث جبهة المقاومة الأفغانية خلال مواجهات مع حركة طالبان

08:48 م الأحد 05 سبتمبر 2021
مقتل متحدث جبهة المقاومة الأفغانية خلال مواجهات مع حركة طالبان

حركة طالبان

وكالات:

قتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الأفغانية" في ولاية بنجشير، خلال مواجهات مع حركة طالبان.

وأكدت مصادر في "جبهة المقاومة الأفغانية"، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد "مقتل فهيم دشتي، متحدث الحركة، والقيادي البارز بها".

حركة طالبان أفغانستان جبهة المقاومة الأفغانية ولاية بنجشير

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