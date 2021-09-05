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الإمارات تعلن عن منظومة جديدة لإقامات العاملين

06:48 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الإمارات تعلن عن منظومة جديدة لإقامات العاملين

الإمارات

دبي - (د ب ا)

أعلنت دولة الإمارات إدخال تحديثات على قانون الإقامة "تعزز من مكانتها كعاصمة عالمية للمهارات وأصحاب الخبرات، وأفضل مكان للعيش والإقامة في العالم".

وتضمنت التحديثات التي أعلنها وزراء في مؤتمر صحفي اليوم الاحد نظام "الإقامة الخضراء" التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى الإقامة الحرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والمخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

ويشكل استحداث نظام "الإقامة الخضراء" تغييراً جذرياً في نظام الإقامة في الإمارات، وهي إقامة ذاتية على الفرد أو الموظف، ويستهدف النظام أصحاب الكفاءات والمهارات العليا من حملة البكالوريوس وما فوق، كما يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية مثل تمديد مدة إقامة الأبناء على ذويهم حتى 25 سنة ومنح الإقامة للوالدين، ومهلة 90 – 180 يوماً عند انتهاء الإقامة بدل 30 يوماً.

كما تم استحداث نظام الإقامة الحرة، الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، وهي مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.

وأعلنت الحكومة تطبيق تحسينات تشريعية وإجرائية على قانون الإقامة والتي من أبرزها تمديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لسفر طويل إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم، والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية لتمكين العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ضمن إقامة ذويهم من 18 عام إلى 25 عام، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية لمغادرة الدولة في حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوم.

الإمارات إقامات العاملين نظام الإقامة الخضراء تصريح العمل

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