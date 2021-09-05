" فضيحة" في الجزائر تطيح بمسؤولين كبيرين في وزارة الرياضة

الجزائر- (د ب أ(:

أقال أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الأحد، مسؤولين كبيرين في وزارة الشباب والرياضة بدعوى " الإهمال المسجل في أداء المهام وغياب روح المسؤولية والتقصير".

وشمل قرار إنهاء المهام الأمين العام نسيم سبيع، والمدير العام للرياضة محمد جيراوي.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان لها أن القرار له صلة بسوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية التي تختتم اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو، وأنه يأتي بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أشار ذات المصدر إلى " متابعة التحقيق لمحاسبة أي مسؤول تثبت مسؤوليته في هذه الحادثة".

وخلفت حادثة نقل رياضيين على متن حافلة عادية لا تراعي خصوصيات ذوي الهمم من مطار الجزائر الدولي بعد عودتهم إلى البلاد إثر نهاية مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية، استنكارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت إلى فضيحة صدمت وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الذي قال في مؤتمر صحفي اليوم، إنه صُدم لما رأته عيناه.