Masrawy logo white

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور روسيا خلال الأسبوع الجاري

01:36 م الأحد 05 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور روسيا خلال الأسبوع الجاري

يائير لابيد

تل أبيب-(د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الأحد بأن وزير الخارجية يائير لابيد سيقوم بزيارة إلى روسيا خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد خلال الزيارة بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإن لابيد سيتوجه إلى موسكو مساء الأربعاء، بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وسيعود إلى إسرائيل الخميس.

وتأتي الزيارة وسط تقارير تشير إلى تفاقم الفتور في العلاقات بين إسرائيل وروسيا.

يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل روسيا

الخبر التالى:

طالبان: نرغب في "علاقات دبلوماسية رسمية" مع ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|"التخابر مع داعش ليبيا".. الإعدام لـ3 متهمين والسجن المشدد لـ7 آخرين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا