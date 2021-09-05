وزير الخارجية الإسرائيلي يزور روسيا خلال الأسبوع الجاري

تل أبيب-(د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الأحد بأن وزير الخارجية يائير لابيد سيقوم بزيارة إلى روسيا خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد خلال الزيارة بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإن لابيد سيتوجه إلى موسكو مساء الأربعاء، بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وسيعود إلى إسرائيل الخميس.

وتأتي الزيارة وسط تقارير تشير إلى تفاقم الفتور في العلاقات بين إسرائيل وروسيا.