عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 220 مليونا و239 ألفا والوفيات تتخطى 4 ملايين و560 ألفا
واشنطن - أ ش أ:
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 220 مليونا و239 ألفا و588 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و560 ألفا و851 حالة.
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