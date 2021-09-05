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عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 220 مليونا و239 ألفا والوفيات تتخطى 4 ملايين و560 ألفا

08:30 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 220 مليونا و239 ألفا والوفيات تتخطى 4 ملايين و560 ألفا

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 220 مليونا و239 ألفا و588 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و560 ألفا و851 حالة.

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جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا حالات وفيات

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