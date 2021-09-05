عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 220 مليونا و239 ألفا والوفيات تتخطى 4 ملايين و560 ألفا

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 220 مليونا و239 ألفا و588 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و560 ألفا و851 حالة.