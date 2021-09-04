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التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا باتجاه نجران السعودية

10:58 م السبت 04 سبتمبر 2021
التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا باتجاه نجران السعودية

قوات الدفاع الجوي السعودي ارشيفية

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه نجران، وذلك وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، كما أعلن التحالف سابقا عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جنوب المملكة.

هذا المحتوى من

الدفاعات الجوية السعودية السعودية صاروخ باليستي التحالف العربي تحالف دعم الشرعية في اليمن

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