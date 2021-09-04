شركات الطيران تحظر الكمامة القماش وتفرض معايير معينة

لندن - (بي بي سي)

حظرت حفنة من شركات الطيران ومعظمها أوروبية الكمامة المصنوعة من القماش، وفرضت معايير أعلى مثل الكمامة الطبية أو الشبيهة بكمامة التنفس الاصطناعي.

وانضمت شركة فين إير إلى قائمة الشركات التي تحظر الكمامة القماش، وهي الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والكرواتية.

وتقول المتحدثة باسم شركة الطيران الفنلندية - فين إير- إن الكمامة القماش أقل كفاءة في تأمين الحماية الكافية للمسافرين وللطاقم، لذا يحظر استخدامها في الطائرات ويسمح فقط بالكمامة الطبية أو ما يعرف بـ"N95" أو ما يشابهها.

أما شركات الطيران الأمريكية فلا تحظرالكمامة المصنوعة من القماش لكنها لاتسمح بالكمامة التي بها فتحات.

ومددت الشركات إلزامية الكمامة حتى بداية العام المقبل.