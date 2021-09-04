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قطر تؤكد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن الشؤون الإنسانية

04:27 م السبت 04 سبتمبر 2021
قطر تؤكد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن الشؤون الإنسانية

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن

الدوحة- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، السبت، دعم دولة قطر للجهود الدولية الإنسانية، والتزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص الشؤون الإنسانية.

وأعرب آل ثاني ، خلال اجتماعه اليوم مع مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي يزور قطر حاليا، عن تطلع دولة قطر للمزيد من الشراكات المثمرة مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وذلك للدور الهام الذي يقوم به المكتب على الصعيد الدولي لضمان الاستجابة السريعة للكوارث وحالات الطوارئ الدولية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، والأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

وناقش الاجتماع التنسيق القائم بين دولة قطر ومكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة.

وفي مارس، وقعت قطر اتفاقية لإنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بهدف تنسيق العمل الإنساني الفعال القائم على المبادئ بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، والدفاع عن حقوق المحتاجين، ورفع درجة التأهب والوقاية، وتسهيل الحلول المستدامة.

كما سيقوم المكتب بدعم مهمة مكتب الأمم المتحدة الرئيسي المتمثلة في تنسيق الأعمال الإنسانية العالمية والعمليات الميدانية في جميع أنحاء العالم.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن الأمم المتحدة الدوحة وزير الخارجية القطري

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