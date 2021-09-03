Masrawy logo white

القيادة العامة الليبية تعلن القبض على قيادي في داعش

11:03 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
القيادة العامة الليبية تعلن القبض على قيادي في داعش

اللواء أحمد المسماري

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، أن وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد، تمكنت من القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع لتنظيم داعش الإرهابي، في الجنوب الغربي، بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه.

وقال المسماري، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، إن العجيلي مرتبط بالإرهابي أبو طلحة الليبي أو عبدالمنعم الحسناوي، الذي يعد من أبرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة، وقتل في عملية نوعية من قبل قوات القيادة العامة الليبية في يناير 2019.

وأضاف أنه بمطاردة العناصر الإرهابية في الجنوب الغربي، تمكنت وحدة المهام من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم داعش وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الإرهابي، وكان بحوزته أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية.

هذا المحتوى من

أحمد المسماري القيادة العامة الليبية تنظيم داعش الجيش الليبي

الخبر التالى:

الناتو: متشددون قد يستغلون الفوضى في أفغانستان للتسلل إلى أمريكا وأوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا