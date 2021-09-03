‏‏طالبان تعلن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة بولاية بنجشير

وكالات:

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على منطقة بريان ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وتدور معارك حاليا في ولاية بنجشير، وهي من المناطق القليلة التي لم تسيطر عليها حركة طالبان الأفغانية.

ودخلت ما تسمى بـ"جبهة المقاومة" الأفغانية برئاسة أحمد مسعود في محادثات مع الحركة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أن المعارك اشتدت وتيرتها مؤخرا بين الجبهتين.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، قالت إن الولايات المتحدة لا تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على حركة طالبان، بعد أن استولت على أفغانستان.

وقالت ساكي خلال إفادة صحفية، اليوم الخميس "لا ينبغي لأحد أن يقيّم أننا ندرس حاليا تخفيف العقوبات على طالبان، وهذا لا يتم مناقشته أو متابعته بنشاط".