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استئناف الرحلات الجوية الداخلية من مطار كابول

02:11 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
استئناف الرحلات الجوية الداخلية من مطار كابول

مطار كابول


(بي بي سي):

أعلنت شركة الطيران الأفغانية "أريانا للخطوط الجوية" أنها ستستأنف رحلاتها الداخلية من مطار كابول اليوم الجمعة.

وقال تميم أحمدي، كبير مسؤولي الشركة، لوكالة فرانس برس: "تلقينا الضوء الأخضر من حركة طالبان، وسلطات الطيران، ونخطط لبدء الرحلات اليوم الجمعة".

وبدأت قطر في غضون الأيام الأخيرة العمل مع حركة طالبان على إعادة فتح المطار، حيث وصل إلى كابول الأربعاء الماضي فريق فني على متن رحلة جوية من الدوحة.

وأُغلق المطار أمام الرحلات الجوية العادية منذ أن استولت طالبان على كابل في 15 أغسطس الجاري، وتوقف عن استقبال الطائرات منذ أن غادرت آخر رحلة إجلاء أمريكية الاثنين الماضي.

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مطار كابول الرحلات الجوية الداخلية أريانا للخطوط الجوية أفغانستان

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