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"نوفوستي": طالبان تعلن سيطرتها على 20% من أراضي بنجشير

01:33 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
"نوفوستي": طالبان تعلن سيطرتها على 20% من أراضي بنجشير

حركة طالبان

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أعلنت لها أنها تسيطر الآن على 20% من أراضي ولاية بنجشير وتواصل تقدمها نحو مركزها.

وذكرت "طالبان" للوكالة أنها تأمل في الاستيلاء على بنجشير بالكامل في غضون الأيام القليلة القادمة.

حركة طالبان نوفوستي أفغانستان ولاية بنجشير

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