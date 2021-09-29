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الطيران الروسي ينفذ عمليات قصف تدريبي في القرم

07:36 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الطيران الروسي ينفذ عمليات قصف تدريبي في القرم

الطيران الروسي ينفذ عمليات قصف تدريبي

روسيا - (أ ش أ)

نفذت مجموعة طائرت حربية روسية من طراز "سو- 30 إس إم" و"سو-24 إم" تابعة لأسطول البحر الأسود، اليوم الأربعاء، عمليات قصف تدريبي في القرم.

وقال رئيس قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود الروسي أليكسي روليف، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية:" بحسب سيناريو هذه العمليات التدريبة، تمكنت طائرة استطلاع من اكتشاف تجمعات للعدو المفترض في المنطقة الجبلية، ومن ثم انطلقت قاذفات من طراز "سو-24" ومقاتلات متعددة الأغراض من نوع "سو- 30" لتدمير هذه التجمعات المعادية".

وأضاف: "بعد أن تم رصد وتحديد موقع التجمعات المعادية، قامت هذه الطائرات بقصفها بالصواريخ غير الموجهة ودمرت ما يحاكي مواقع لعدو وهمي"، مشيرا إلى أن الطيارين الروس نفذوا خلال هذه التدريبات عمليات الإقلاع الطارئ من القاعدة الجوية وقاموا بمناورات معقدة للتهرب من وسائل الدفاع الجوي المعادية على ارتفاعات مختلفة.

هذا المحتوى من

الطيران الحربي الروسي قصف تدريبي جزيرة القرم

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