النهضة تطلب من رئاسة البرلمان استئناف عمله رغم قرار الرئيس التونسي بتجميده

تونس - (د ب أ)

طالبت حركة النهضة الإسلامية رئيس الحزب والبرلمان راشد الغنوشي اليوم الأربعاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة عمل البرلمان المجمد، مكررة اتهامها للرئيس قيس سعيد بالانقلاب على المسار الديمقراطي.

ودعا الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان المجمد منذ اعلان الرئيس التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، في بيان له مكتب رئيس البرلمان للانعقاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي.

كان الرئيس أصدر في 22 سبتمبر أمرًا رئاسيا قرر بموجبه تعليق أغلب مواد الدستور وتوليه فعليًا السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر إصدار المراسيم. كما ألغى منح النواب في البرلمان.

ويعد الأمر الرئاسي بمثابة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية تمهيدًا لإصلاحات سياسية يتوقع أن تشمل تعديل الدستور والقانون الانتخابي ونظام الحكم وسيشرف عليها الرئيس.

وتتهم حركة النهضة وأحزاب أخرى معارضة الرئيس سعيد بالانقلاب على الدستور والديمقراطية واحتكار السلطات، الأمر الذي نفاه سعيد مرارًا وتكرارًا.

وزعمت الحركة في بيانها أن الأمر الرئاسي "نزوعًا بينًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق و انقلابًا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي".

وكان الرئيس سعيد قرر في وقت سابق اليوم تكليف الجامعية المستقلة نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة بعد طول انتظار منذ 25 يوليو.