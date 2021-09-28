طهران ترفض طلبًا من واشنطن للسماح بوفد أممي بتفقد منشأة نووية

طهران - (بي بي سي)

رفضت إيران تنفيذ طلبا تقدَمت به الولايات المتحدة لإيران للسماح لوفد من مفتشي الأسلحة النووية التابعين للأمم المتحدة بزيارة موقع نووي سبق ومنعت طهران المفتشين من تفقَده.

وقال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، إنه ليس من حقَ واشنطن التعليق على قضايا تفتيش منشآت طهران النووية لأنها لم تدين ما وصفه بالهجمات الإرهابية التي تعرَضت لها منشآت نووية إيرانية.

وبدا أن إسلامي، يشير إلى تمَ تداوله من على نطاق واسع من أن إسرائيل تسعى لتخريب المواقع النووية الإيرانية.

وقالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إن على طهران الكف عن منع مراقبي الأمم المتحدة من تفتيش مصنع يُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في عمليات تخصيب اليورانيوم.