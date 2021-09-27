Masrawy logo white

شولتس: لم أتلق تهنئة من مرشح تحالف ميركل "حتى الآن"

10:45 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
شولتس: لم أتلق تهنئة من مرشح تحالف ميركل "حتى الآن"

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ)

كشف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار أولاف شولتس أن منافسه مرشح تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، ارمين لاشيت لم يهنأه حتى الآن بفوز الاشتراكيين في انتخابات البرلمان الاتحادي أمس الأحد.

ورد شولتس على سؤال حول ما إذا كان لاشيت هنأه بفوزه قائلاً: "حتى الآن لا".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا في وقت سابق من اليوم فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات البرلمان الاتحادي وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25% وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 1ر24% بعد 16 عامًا قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل 9ر32% كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام 2017.

أولاف شولتس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنجيلا ميركل

الخبر التالى:

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا