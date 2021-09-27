شولتس: لم أتلق تهنئة من مرشح تحالف ميركل "حتى الآن"

برلين - (د ب أ)

كشف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار أولاف شولتس أن منافسه مرشح تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، ارمين لاشيت لم يهنأه حتى الآن بفوز الاشتراكيين في انتخابات البرلمان الاتحادي أمس الأحد.

ورد شولتس على سؤال حول ما إذا كان لاشيت هنأه بفوزه قائلاً: "حتى الآن لا".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا في وقت سابق من اليوم فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات البرلمان الاتحادي وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25% وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 1ر24% بعد 16 عامًا قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل 9ر32% كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام 2017.