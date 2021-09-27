الشرطة التشيكية ترسل قوة للمساعدة في تأمين الحدود المجرية

براغ - (د ب أ)

تعتزم جمهورية التشيك إرسال قوة تضم خمسين من ضباط الشرطة إلى حدود المجر الجنوبية مع صربيا لمساعدة قوات حرس الحدود المجرية، بناء على طلب من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقال وزير داخلية التشيك يان هاماسيك اليوم الاثنين بعد اجتماع وزاري في براغ: "نحن نبدي التضامن ونقدم المساعدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وتصل التكلفة التقديرية للمهمة، التي سوف تستمر على مدار شهرين بشكل مبدئي، ما يوازي مليوني يورو (34ر2 مليون دولار).

ومنذ عدة أيام، زار رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيتش قرية روزسكي على الحدود المجرية، وحذر لاحقا خلال كلمة في بودابست من "الهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة إلى أوروبا".

وتستعد جمهورية التشيك لإجراء انتخابات برلمانية. وأظهر استطلاع أخير للرأي أجرته وكالة كانتار للاستطلاعات أن بابيتش وحزب "أنو" الشعبوي الذي ينتمي إليه يمكن أن يحصلوا على 5ر24 بالمئة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات.

وتجري انتخابات مجلس النواب في براغ على مدار يومين اعتبارا من يوم 8 أكتوبر المقبل.