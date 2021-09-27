توقعات بانتهاء المناقشة العامة للأمم المتحدة بدون مشاركة أفغانستان

نيويورك - (د ب أ)

يبدو أن المناقشة العامة بالجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تنتهي بدون مشاركة من أفغانستان، وفقًا لقائمة محدثة للمتحدثين نشرتها الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن يكون ممثل أفغانستان هو الأخير من بين ممثلي 193 دولة عضو يلقون كلمات خلال المناقشة العامة للأمم المتحدة عصر بعد غد الأربعاء.

غير أنه حدثت خلافات قوية بشأن من يجب أن يكون هذا الممثل.

وحتى يوم الجمعة الماضي، كان من المتوقع أن يتحدث مبعوث أفغانستان السابق لدى الأمم المتحدة غلام إسحق زاي، ولكن طلبان طلبت الفرصة لتتحدث عن البلد بنفسها وكذلك لترشيح سفيرها الخاص لدى الأمم المتحدة.

يقبع القرار حاليًا في يد لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة ولكن رغم عدم اجتماع اللجنة بعد فسوف يحتفظ السفير الحالي لدى أفغانستان بمنصبه للوقت الراهن.

استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس بعدما فر الرئيس المدعوم من الغرب أشرف غني من البلاد في مواجهة تقدمهم السريع صوب كابول.

وفي حين أن أغلب القوى الغربية تجري محادثات الآن مع حكومة طالبان في كابول فأنهم لا يعترفون بها كحكومة شرعية.